Диктатор хочет поселиться где-нибудь в деревне после своей отставки.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что может скоро уйти в отставку и страной будет править другой человек. Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с жителями одного из поселков, пишет "СБ. Беларусь сегодня".

Так, одна из жительниц попросила, чтобы диктатор снова выдвинул свою кандидатуру на следующих президентских выборах, которые должны состояться через год. Однако Лукашенко в ответ принялся делать вид, что власть его не очень-то интересует.

"Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы", – заявил он.

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По словам Лукашенко, после отставки он хочет поселиться "где-нибудь в деревне".

Другие недавние заявления Лукашенко

Как писал УНИАН, на днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что крах России затронет и все остальные государства СНГ. При этом он утверждает, что ВСУ якобы продвинулись на 35 км в Курской области. Диктатор заявил, что украинские подразделения окапываются на занятых рубежах.

Также Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства и пригрозил ответом. По его словам, инцидент якобы произошел вечером, 9 августа, из-за чего военно-воздушные силы и противовоздушная оборона страны переведены в повышенную боевую готовность.

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