Он призвал страны СНГ держаться вместе.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что крах России затронет и все остальные государства СНГ.

"Может сложиться ситуация так, что любое из нас - государство - без этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся по отдельности. Но если рухнет Россия - мы в эту воронку все будем втянуты", - цитирует Лукашенко БЕЛТА .

На заседании Совета министров внутренних дел стран-участников СНГ он сказал, что на фоне войны в Украине многие руководители и силовики начали искать для себя некую выгоду.

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"Исходя из своего опыта, скажу, что жизнь такая бурная сейчас и очень изменчивая. Многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего, созданного в советские времена тренда развития. Некоторые [думают]: "Подальше от России будем держаться, она под санкциями. Мы как-то боимся попасть под них и так далее... Ищем свою выгоду". Не делайте этого", - сказал Лукашенко.

Роль Беларуси в войне

Напомним, в конце июня беларуское Министерство обороны заявило о росте напряженности на границе с Украиной. Они обвинили украинцев в стягивании войск и вооружения.

В середине июля Лукашенко заявил, что напряженность "ликвидировали". Он поручил отвести войска с южных рубежей страны в места постоянной дислокации.

6 августа россияне заявили о прорыве украинских войск на территорию России. Ряд Telegram-каналов обвинил в этом Лукашенко - якобы операцию смогли провести благодаря тому, что Украина отвела силы от границы с Беларусью, не опасаясь нападения с ее территории.

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