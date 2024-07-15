Россия может заменить Лукашенко на более удобного для себя очередного "крепостного", считает защитник Украины.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и украинское государство не будет в безопасности, пока в Беларуси у власти находится Александр Лукашенко.

Режим российского диктатора Владимира Путина оккупировал беларускую территорию, а Лукашенко продал родину, чтобы удержаться у власти, таким мнением поделился исполняющий обязанности командира беларуского полка Вооруженных сил Украины им. Кастуся Калиновского Павел Шурмей (позывной "Дзядзька") во время интервью "Украинской правде".

"Мы в полку стараемся говорить на беларуском языке. Люди, которые не хотят изучать родной язык, будут изучать язык того, кто их захватит. То, что часть людей в Беларуси не знают родного языка - последствия целенаправленной российской политики, которая направлена на уничтожение идентичности. Россия пытается уничтожить все национальное, чтобы потом их танки могли заезжать без проблем", - считает "Дзядзька".

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По его словам, "Лукашенко - путинский крепостной". "Пока Лукашенко у власти, Украина никогда не будет в безопасности. Потому что 24 февраля 2022 года через Беларусь в Украину шли колонны техники. Ракеты запускали с беларуской территории. Лукашенко с самого начала кричал о "Киеве за три дня", - добавил Шурмей.

По его мнению, если бы у главаря россиян сразу что-то получилось в Украине, то беларуская сторона также вступила бы в войну, и Лукашенко приехал бы "на парад россиян в Киев". "Но когда он увидел, что у России ничего не получается, решил пока никуда не лезть - посмотреть, чем все закончится. Он пытается усидеть на нескольких стульях, но это может измениться в любой момент. Более того, РФ может заменить его на более удобного для себя очередного крепостного", - сказал воин.

"Дзядзька" предупредил, что пока Лукашенко у власти в Беларуси, украинская власть не может быть уверена, что с севера не полетят ракеты, а также не поедут танки. "Обучение российских военных и размещение ядерного оружия на территории Беларуси - это делается как минимум для того, чтобы запугать украинцев, Европу, НАТО. А, как максимум, чтобы использовать территорию Беларуси для того, чтобы ударить тактическим ядерным оружием, например, по Украине или Литве", - поделился мнением наш защитник.

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В начале полномасштабного вторжения России в Украину, которое произошло рано утром 24 февраля 2022 года, оккупанты лезли на нашу территорию, в том числе из Беларуси. Кроме того, РФ запускала ракеты по нашей Родине с беларуской территории.

Украинские воины позже прогнали оккупантов с севера, и граница с Беларусью была укреплена. В конце июня военный эксперт Сергей Грабский поделился мнением, что в ближайшее время для Украины нет угрозы со стороны Беларуси.

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