Мэр Тираны считает, что новое название станет напоминанием для сотрудников российского посольства.

Албания переименует в "Свободную Украину" улицу в своей столице Тиране, где расположены посольства России и Украины, в честь сопротивления Украины войне.

Об этом 6 марта 2022 года заявил мэр Тираны Эрион Велиай, пишет Reuters.

"Наше поколение будет помечено этой кровавой российской агрессией, и в наших общественных местах следует помнить о героическом сопротивлении Украины", – отметил Велиай.

Мэр также добавил, что новое название станет напоминанием для сотрудников российского посольства.

"Русским придется работать, жить и получать почту по адресу Свободной Украины", – заявил он.

Отмечается, что ранее эта улица была названа в честь Доники Кастриоти – жены национального героя Албании Скандербега. Посольства Сербии и Косово также расположены на этой улице.

Напомним, после вторжения России в Украину страна-член НАТО Албания присоединилась к другим европейским странам, введя экономические санкции и запретив российским самолетам летать в своем воздушном пространстве.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что что российское посольство в Вильнюсе изменит адрес на "Героев Украины". Кроме того, в Риге "переселили" посольство РФ на улицу "Независимости Украины".