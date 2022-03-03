Отныне любой, кто будет писать письма в посольство, должен будет думать и о жертвах российской агрессии, и о героях Украины.

Российское посольство в Вильнюсе изменит адрес на "Героев Украины".

Об этом сообщил мэр города Ремигиюс Шимашюс, передает Радио Свобода.

"Отныне на визитной карточке каждого сотрудника посольства России придется писать "Героев Украины". И любой, кто будет писать письма в посольство, должен будет думать и о жертвах российской агрессии, и о героях Украины", – отметил глава литовской столицы.

По словам Шимашюса, все формальности, связанные с этим переименованием, власти города решат в ближайшее время.

Российское дипломатическое ведомство публично не комментировало это решение.

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