Посмотреть на "диковинку" пришло около 100 тысяч человек.

В Китае посетителям морского аквариума Xiaomeisha Sea World продемонстрировали огромную китовую акулу, "забыв" предупредить в рекламе, что продемонстрируют робота. Люди, которые заплатили за входные билеты, заявили, что считают себя обманутыми.

Как сообщает The Independent, аквариум Xiaomeisha Sea World в Шэньчжэне открылся 1 октября после пятилетней реконструкции. Под открытие анонсировали возможность увидеть "звездную" китовую акулу. Во время недельного пробного запуска морской парк площадью 60 тысяч кв. метров привлек около 100 тысяч посетителей, каждый из которых заплатил немалую сумму.

Однако многие были разочарованы, узнав, что акула в огромном аквариуме - лишь искусственная копия.

Некоторые посетители требовали возврата денег, а другие обрушились с критикой на морской парк в социальных сетях. Один из гостей, по данным СМИ, сказал: "Площадь маленькая, и даже китовая акула искусственная".

Представители Sea World оправдывались, заявляя, что потратили миллионы юаней на создание роботизированной копии, чтобы соответствовать местным законам, которые запрещают торговлю китовыми акулами.

Как отмечается, в 2019 году в Китае принят закон, запрещающий охоту на акул и отрезание их плавников. Администрация парка подчеркнула, обманывать посетителей не собиралась. Однако многие люди остались недовольными. Например, один из пользователей соцсетей написал:

"Хотя это ради защиты животных, я бы предпочел, чтобы акул у них вообще не было. Это лучше чем показывать поддельных".

The Independent также отмечает, что в августе компания из Шэньяна заявила, что создала первую в мире роботизированную китовую акулу. Робот был почти пять метров в длину, весил 350 кг и мог плавать, нырять и открывать рот. Акула управлялась дистанционно, а благодаря встроенным технологиям могла плавать со скоростью до 0,7 м/с и нырять на глубину до 20 метров.

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Как сообщал УНИАН, ранее зоопарк города Тайчжоу (провинция Цзянсу, восточный Китай) подвергся сокрушительной критике после того, как попытался выставить в вольере собак, окрашенных под медведей вида большая панда.

Новая выставка открылась 1 мая и предлагала посетителям увидеть "собак-панд", заплатив за вход в зоопарк стандартную плату в 20 юаней (2,77 доллара) с человека. Однако посетители быстро поняли, что посаженные в вольеры животные являются обычными собаками породы чау-чау, которых покрасили под панд.

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