За 2023 год зарегистрировано 69 неспровоцированных атак акул на людей: на 6 больше, чем в среднем за последние пять лет.

Количество нападений акул на людей за последние десятилетия неуклонно растет, пишет Bild. Так, по статистике Международного архива нападений акул (ISAF), в 1990-е годы было зарегистрировано всего 500 нападений, а с 2010 по 2019 - уже более 800.

При этом только за 2023 год зарегистрировано 69 неспровоцированных атак акул на людей: на 6 больше, чем в среднем за последние пять лет. Погибло 10 человек.

Очередной случай нападения произошел буквально на днях - 17 сентября на Канарских островах акула напала на немецкую туристку, от полученных травм женщина скончалась. Акулы стали чаще нападать на людей и в других местах.

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Исследователи называют несколько причин для такого увеличения статистики. Во-первых, благодаря соцсетям о подобных случаях становится известно чаще, чем ранее. Вторым фактором может быть увеличение количества туристов, отдыхающих на море.

При этом ученые не отмечают никаких существенных изменений в поведении акул - они не стали ни голоднее, ни агрессивнее.

Больше всего пострадавших от нападений акул приходится на США (1640 случаев), за ними следуют Австралия (706) и ЮАР (262).

Нападения акул на людей

Избежать нападения акул помогут простые меры предосторожности: держаться ближе к берегу, не купаться на рассвете и в сумерках, избегать чрезмерного плескания в воде.

При этом, несмотря на свою пугающую репутацию, по статистике акулы в тысячи раз менее опасны для человека, чем собаки, змеи и комары.

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