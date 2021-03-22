Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что президент РФ Владимир Путин является ответственным за агрессивные действия России.
Читайте такжеНАТО продолжит усиливать свое присутствие в Черноморском регионе - Столтенберг
Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе накануне заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, которое состоится 23-24 марта.
По его словам, главы МИД стран-членов, а также стран-партнеров - Финляндии и Швеции - рассмотрят вопрос отношений с Россией.
"Россия продолжает подавлять мирных диссидентов дома и проявлять манеру агрессивного поведения за рубежом", - подчеркнул Столтенберг.
Он уточнил, что речь идет о российских кибератаках, попытках вмешаться в выборы и подорвать демократию в странах Запада.
При этом генсек Альянса отметил, что НАТО продолжает придерживаться двуединого подхода в отношениях с Россией - сильное сдерживания и оборона в сочетании с содержательным диалогом, в том числе по вопросам контроля над вооружениями.
"Все страны-члены приветствовали недавнее решение продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (New START). Это важное начало. Но мы должны сильнее укрепить международный контроль над вооружениями", - добавил Столтенберг.
Также генсек отметил, что отношения между НАТО и Россией являются сложными уже в течение определенного времени, поскольку она нарушает международное право, применяет военные силы против Украины и Грузии, а также ответственна за агрессивные действия против стран НАТО (кибервмешательство во внутренние процессы стран-членов).
Он напомнил, что из-за поведения РФ НАТО вынуждена была выполнить существенные изменения в системе коллективной обороны со времени завершения "холодной войны", в частности привести силы к высокой боеготовности, разместить боевые группы на восточных границах альянса, а также увеличить расходы на оборону. "Мы увеличиваем наши усилия, когда речь идет о кибербезопасности, но мы также осуждаем поведение России, когда она нарушает международное право и разгоняет мирные демонстрации дома. Президент Путин, безусловно, в конечном итоге несет ответственность за все действия, которые предпринимает российское государство, и мы видели манеру агрессивного поведения, в том числе попытки и целенаправленные убийства оппонентов", - сказал Столтенберг.
Также он добавил, что в Альянсе обеспокоены сообщениями о том, что в России обещают вознаграждения за убийства персонала НАТО в Афганистане. Столтенберг считает неприемлемыми такие действия РФ.
Вас также могут заинтересовать новости
- В НАТО хотят увеличить финансирование военной деятельности у границ с Россией
- Столтенберг: нужно обновить стратегическую концепцию НАТО из-за агрессии РФ и подъема Китая
- В НАТО рассказали, как будут усиливать свое присутствие на востоке Европы
- Великобритания намерена противостоять вмешательству России во внутренние дела других стран
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram