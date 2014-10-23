В ООН призвали Китай обеспечить открытые выборы в Гонконге

Комитет ООН по защите прав человека в четверг, 23 октября, призвал власти Китая обеспечить всеобщее избирательное право в Гонконге, включая право участвовать в выборах и не быть субъектом проверки со стороны Пекина, сообщает Левый берег со ссылкой на агентство Рейтер.

Панель ООН, состоящая из 18 независимых экспертов, которые следят за соблюдением международного договора о гражданских и политических правах, согласовала соответствующее заявление на заседании, в ходе которого специалисты выразили озабоченность намерением Пекина проверять кандидатов на пост главы администрации Гонконга.

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Комитет также согласился на "необходимости обеспечения всеобщего избирательного права, что означает право быть избранными, а также право голоса. Наибольшее беспокойство членов Комитета вызывает вопрос о праве участия в выборах без необоснованных ограничений", - заявил Константин Вардзелашвили (Konstantine Vardzelashvili), председательствовавший на этом заседании.

Гонконг имеет статус специального административного района, который пользуется правами автономии. В XIX веке он стал британской колонией, вернувшись под суверенитет Китая только в 1997 году. При этом было обещано, что Гонконг в течение следующих 50 лет будет сохранять свои обширные коммерческие и социальные свободы в рамках проекта "одна страна, две системы". Пекин, однако, в последние месяцы все активнее вмешивается в дела Гонконга.

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В Гонконге уже около месяца продолжаются демонстрации участников протестного движения . Студенты и активисты Occupy Central требуют провести в 2017 году в Гонконге прямые свободные выборы главы местной администрации, которые ранее назначался подконтрольной пекинским властям коллегией выборщиков. В августе власти Китая приняли решение, что все кандидаты на выборах 2017 года будут сначала проверены и одобрены правительственным комитетом. Протестующие считают, что это противоречит демократии. В июне протестующие провели десятидневный онлайн-референдум, в котором приняли участие около 800 тысяч человек и который Пекин назвал не имеющим силы.