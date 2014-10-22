Переговоры с властями в Гонконге провалились, активисты собираются идти к дому городского головы

В двусторонних переговорах принимали участие пятеро чиновников и пятеро представителей активистов, требующих от китайских властей возможности проводить демократические выборы, пишет Reuters.

По словам учасников протестов, они оказались разочарованы нежеланием властей идти на уступки населению.

Читайте такжеАктивисты Гонконга возмущены заявлением властей о якобы "внешнем" организаторе протестовВ связи с этим возникла идея провести марш к дому Чжэньина с очередным требованием его отставки.

"Я планирую принять участие в сегодняшнем марше, чтобы выразить свое недовольство", - заявляет один из демонстрантов на улице.

Справка. Гонконг имеет статус специального административного района, который пользуется правами автономии. В августе власти Китая приняли решение, что все кандидаты на выборах 2017 года будут сначала одобрены правительственным комитетом. Протестующие считают, что это противоречит демократии.