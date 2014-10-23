Путин запретил молиться на улицах России без разрешения

Документ уточняет, что молитвенные и религиозные собрания, которые требуют обеспечения общественного порядка и безопасности, будут осуществляться в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций. Об этом сообщают РИА Новости.

До принятия этого документа в РФ была закреплена широкая формулировка — "в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей", а также "в учреждениях и на предприятиях религиозных организаций".

Подписанный документ уточняет, что свободно проводить богослужения можно, во-первых, "в культовых и иных зданиях (помещениях) и сооружениях, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве, а также на относящихся к ним территориях", во-вторых, "на земельных участках, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве" и, в-третьих, "на территории организаций, созданных религиозными организациями".

Читайте такжеВ честь Курбан-Байрама мусульмане раздадут мясо жертвенных животных переселенцам из Крыма и зоны АТО

Беспрепятственно проводить религиозные ритуалы можно будет только в местах паломничества, на кладбищах, в крематориях и в жилых помещениях.

В остальных случаях публичные религиозные обряды и церемонии, включая молитвенные и религиозные собрания, которые требуют обеспечения общественного порядка и безопасности, будут осуществляться в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций, говорится в пояснительной записке к законопроекту.