Путин запретил молиться на улицах России без разрешения
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает проводить религиозные обряды на улицах страны без предварительного уведомления местных властей.
Документ уточняет, что молитвенные и религиозные собрания, которые требуют обеспечения общественного порядка и безопасности, будут осуществляться в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций. Об этом сообщают РИА Новости.
До принятия этого документа в РФ была закреплена широкая формулировка — "в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей", а также "в учреждениях и на предприятиях религиозных организаций".
Подписанный документ уточняет, что свободно проводить богослужения можно, во-первых, "в культовых и иных зданиях (помещениях) и сооружениях, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве, а также на относящихся к ним территориях", во-вторых, "на земельных участках, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве" и, в-третьих, "на территории организаций, созданных религиозными организациями".
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Беспрепятственно проводить религиозные ритуалы можно будет только в местах паломничества, на кладбищах, в крематориях и в жилых помещениях.
В остальных случаях публичные религиозные обряды и церемонии, включая молитвенные и религиозные собрания, которые требуют обеспечения общественного порядка и безопасности, будут осуществляться в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций, говорится в пояснительной записке к законопроекту.