Премьер Канады: страна не защищена от таких терактов

"События этой недели являются мрачным напоминанием, что Канада не защищена от таких типов терактов, которые мы видели в других местах по всему миру. Нападения на наших сотрудников службы безопасности и на наши государственные институты по своей природе являются атаками на нашу страну", передает радио "Свобода".

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В среду возле военного мемориала возле парламента был застрелен канадский солдат. Позже правоохранители убили нападающего внутри здания. Однако они считают, что еще как минимум один преступник может быть на свободе.

В больнице в Оттаве сообщают, что к ним доставили трех человек с огнестрельными ранениями.

После того, как началась стрельба, премьер-министр Стефан Харпер был эвакуирован из своего офиса и доставлен в безопасное место.