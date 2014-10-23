Премьер Канады: страна не защищена от таких терактов
Канадский премьер-министр Стивен Харпер заявил, что "Канаду не запугать". Так он оценил последствия теракта в столице страны Оттаве, жертвами которого стали 2 человека, еще 3 ранены.
"События этой недели являются мрачным напоминанием, что Канада не защищена от таких типов терактов, которые мы видели в других местах по всему миру. Нападения на наших сотрудников службы безопасности и на наши государственные институты по своей природе являются атаками на нашу страну", передает радио "Свобода".
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В среду возле военного мемориала возле парламента был застрелен канадский солдат. Позже правоохранители убили нападающего внутри здания. Однако они считают, что еще как минимум один преступник может быть на свободе.
В больнице в Оттаве сообщают, что к ним доставили трех человек с огнестрельными ранениями.
После того, как началась стрельба, премьер-министр Стефан Харпер был эвакуирован из своего офиса и доставлен в безопасное место.