Неизвестные открыли стрельбу в парламенте Канады (фото + видео, обновляется)

18:06, 22 октября 2014
Мир
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Один из военных получил ранение.

В парламенте Канады стреляют

Неизвестный открыл стрельбу возле Национального военного мемориала в столице Канады Оттаве, расположенного неподалеку от парламента страны, а затем забежал в здание парламента и произвел около 30 выстрелов, передает русская служба BBC.

Стрелявший на данный момент не обезврежен. По предварительным данным, подозреваемый в гражданской одежде, он добрался до центрального зала в здании парламента.

Полиция подтвердила участие нескольких подозреваемых в стрельбе.

Один из военных получил ранение, сообщают канадские СМИ.

Смотрите также видео: Перестрелка с одним из подозреваемых.

Премьер-министр страны Стивен Харпер покинул комплекс парламентских зданий и находится в безопасности, сообщает канадское телевидение со ссылкой на окружение премьера.

На крыши выведены снайперы.

Ранее в среду власти Канады пересмотрели уровень террористической угрозы в стране, изменив его с "низкого" на "средний".

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