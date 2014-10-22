Неизвестные открыли стрельбу в парламенте Канады (фото + видео, обновляется)

Неизвестный открыл стрельбу возле Национального военного мемориала в столице Канады Оттаве, расположенного неподалеку от парламента страны, а затем забежал в здание парламента и произвел около 30 выстрелов, передает русская служба BBC.

Map of areas where Ottawa shootings were reported: National War Memorial, near the Rideau Centre and Parliament Hill. pic.twitter.com/NcfNCR5VCV — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 22, 2014

Стрелявший на данный момент не обезврежен. По предварительным данным, подозреваемый в гражданской одежде, он добрался до центрального зала в здании парламента.

Полиция подтвердила участие нескольких подозреваемых в стрельбе.

Police confirm multiple suspects involved in shooting incident at Ottawa War Memorial - @VassyKapelos, @amyminskyhttp://t.co/aF9HyT9BgX — Breaking News (@BreakingNews) October 22, 2014

Один из военных получил ранение, сообщают канадские СМИ.

Смотрите также видео: Перестрелка с одним из подозреваемых.

Премьер-министр страны Стивен Харпер покинул комплекс парламентских зданий и находится в безопасности, сообщает канадское телевидение со ссылкой на окружение премьера.

На крыши выведены снайперы.

Ранее в среду власти Канады пересмотрели уровень террористической угрозы в стране, изменив его с "низкого" на "средний".