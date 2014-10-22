Неизвестные открыли стрельбу в парламенте Канады (фото + видео, обновляется)
Один из военных получил ранение.
Неизвестный открыл стрельбу возле Национального военного мемориала в столице Канады Оттаве, расположенного неподалеку от парламента страны, а затем забежал в здание парламента и произвел около 30 выстрелов, передает русская служба BBC.
Map of areas where Ottawa shootings were reported: National War Memorial, near the Rideau Centre and Parliament Hill. pic.twitter.com/NcfNCR5VCV
— CNN Breaking News (@cnnbrk) October 22, 2014
Стрелявший на данный момент не обезврежен. По предварительным данным, подозреваемый в гражданской одежде, он добрался до центрального зала в здании парламента.
Полиция подтвердила участие нескольких подозреваемых в стрельбе.
Police confirm multiple suspects involved in shooting incident at Ottawa War Memorial - @VassyKapelos, @amyminskyhttp://t.co/aF9HyT9BgX
— Breaking News (@BreakingNews) October 22, 2014
Один из военных получил ранение, сообщают канадские СМИ.
Смотрите также видео: Перестрелка с одним из подозреваемых.
Премьер-министр страны Стивен Харпер покинул комплекс парламентских зданий и находится в безопасности, сообщает канадское телевидение со ссылкой на окружение премьера.
На крыши выведены снайперы.
Now: Snipers on rooftops in #Ottawa via @LauraWalkerKCpic.twitter.com/vA61XRVCrV
— Conflict News (@rConflictNews) October 22, 2014
Ранее в среду власти Канады пересмотрели уровень террористической угрозы в стране, изменив его с "низкого" на "средний".