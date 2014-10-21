Швеция будет развивать сотрудничество с НАТО без вступления

Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен во время пресс-конференции в Таллинне, сообщает "ЕвроПравда" со сслыкой на эстонское изданиеPostimees.

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"Конечно, мы должны продолжать сотрудничать по текущим вопросам обороны. Мы четко заявили, что не планируем вступать в НАТО, но хотим продолжать поддерживать и развивать сотрудничество со странами Альянса", - сказал он.

"В то же время на нас не распространяется ст. 5 Договора НАТО (о коллективной обороне. - Ред.)", - добавил Стефан Левен.

Он также прокомментировал поиски Швецией иностранной субмарины. По словам премьера, пока он не может раскрыть деталей операции. "Если армия не говорит, что именно она ищет, то и я не могу сказать вам", - отметил премьер.