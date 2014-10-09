Украина и Швеция обсудили аспекты военного сотрудничества

Об этом информирует пресс-служба Укроборонпрома в среду, 8 октября.

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Во время визита уполномоченных представителей Научно-исследовательского института обороны Швеции в Украину стороны выделили основные пути будущей кооперации Украины со Швецией в сфере ВТС: организация совместного производства на территории Украины, приобретение новейших технологий и продажу модернизированной и новой техники.

Особое внимание шведская делегация уделила вопросам сотрудничества Украины с Россией. Заместитель гендиректора Укроборонпром Сергей Пинькас подчеркнул, что концерн остановил сотрудничество с Россией, и уже работает программа по импортозамещению.