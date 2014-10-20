Американская авиация сбросила курдам вооружение возле сирийского Кобани
США заявили, что их авиация сбросила помощь силам противостоящим боевикам из "Исламского государства" неподалеку сирийского города Кобани.
Это стало первым публичным заявлением Пентагона касательно помощи американской стороны курдским ополченцам, пишет Reuters.
Как заявили в Центральном командовании Военно-воздушных сил США, с самолетов были сброшены оружие, боеприпасы и медикаменты.
В то же время, в командовании сообщили, что за последнии дни по позициям исламистов было нанесено 135 авиаударов возле Кобани. Отмечается, что исламисты понесли значительные потери. Кроме того, это замедлило их продвижение в сторону города.
Читайте такжеСША начали прямые переговоры с курдской самообороной"Однако, обстановка с безопасностью в Кобани остается хрупкой, так как исламисты продолжают угрожать городу, а курдские силы пытаются им противостоять", - говорится в сообщении.