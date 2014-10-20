Американская авиация сбросила курдам вооружение возле сирийского Кобани

Это стало первым публичным заявлением Пентагона касательно помощи американской стороны курдским ополченцам, пишет Reuters.

Как заявили в Центральном командовании Военно-воздушных сил США, с самолетов были сброшены оружие, боеприпасы и медикаменты.

В то же время, в командовании сообщили, что за последнии дни по позициям исламистов было нанесено 135 авиаударов возле Кобани. Отмечается, что исламисты понесли значительные потери. Кроме того, это замедлило их продвижение в сторону города.

Читайте такжеСША начали прямые переговоры с курдской самообороной"Однако, обстановка с безопасностью в Кобани остается хрупкой, так как исламисты продолжают угрожать городу, а курдские силы пытаются им противостоять", - говорится в сообщении.