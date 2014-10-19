Баррозу: выход из ЕС повредит Британии - BBC
20:01, 19 октября 2014Мир
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Соединенное Королевство будет иметь "нулевое" влияние, если решит выйти из ЕС, заявил президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.
REUTERS
По словам Баррозу, срок правления которого в Еврокомиссии завершается в октябре, Британия одна не может вести переговоры с США и Китаем "на равных", передает BBC Украина.
Он также отметил, что свободное перемещение людей в рамках ЕС, - это ключевой принцип, который не может быть изменен.
Ранее британский премьер Дэвид Кэмерон заявил, что если консерваторы останутся при власти, до 2017 года может состояться референдум о выходе из ЕС.
Кэмерон стремится улучшить условия членства Британии в ЕС.
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