Баррозу: выход из ЕС повредит Британии - BBC

По словам Баррозу, срок правления которого в Еврокомиссии завершается в октябре, Британия одна не может вести переговоры с США и Китаем "на равных", передает BBC Украина.

Он также отметил, что свободное перемещение людей в рамках ЕС, - это ключевой принцип, который не может быть изменен.

Ранее британский премьер Дэвид Кэмерон заявил, что если консерваторы останутся при власти, до 2017 года может состояться референдум о выходе из ЕС.

Кэмерон стремится улучшить условия членства Британии в ЕС.