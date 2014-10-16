Власти Гонконга готовы к новым переговорам - BBC
11:40, 16 октября 2014Мир
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Власти Гонконга заявляет, что готовы к новым переговорам с демонстрантами уже на следующей неделе.
REUTERS
По словам главы администрации Гонконга Ляна Чженьина, в течение недели власти вела переговоры с лидерами студенческих протестов через медиаторов, сообщает BBC-Украина.
"На протяжении последних нескольких дней, и также сегодня утром, мы через третью сторону выразили студентам желание как можно быстрее, возможно, на следующей неделе, начать диалог с целью обсуждения общего избирательного права", - сказал Чженьин.
В Гонконге уже вторую ночь продолжаются столкновения между полицией и активистами. Протестующие пытаются блокировать главную дорогу в правительственном квартале.
Демонстранты требуют отменить решение Пекина о назначении кандидатов на выборах 2017 года.
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