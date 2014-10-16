Власти Гонконга готовы к новым переговорам - BBC

По словам главы администрации Гонконга Ляна Чженьина, в течение недели власти вела переговоры с лидерами студенческих протестов через медиаторов, сообщает BBC-Украина.

"На протяжении последних нескольких дней, и также сегодня утром, мы через третью сторону выразили студентам желание как можно быстрее, возможно, на следующей неделе, начать диалог с целью обсуждения общего избирательного права", - сказал Чженьин.

В Гонконге уже вторую ночь продолжаются столкновения между полицией и активистами. Протестующие пытаются блокировать главную дорогу в правительственном квартале.

Демонстранты требуют отменить решение Пекина о назначении кандидатов на выборах 2017 года.