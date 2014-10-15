Путин теряет своего лучшего друга: дорогую нефть - Bloomberg

В своей статье «Путин теряет своего лучшего друга: дорогую нефть», опубликованной на сайте Bloomberg.com, Джейк Рудницки и Генри Мейер пишут, что снижение цен на нефть, возможно, лишает президента России Владимира Путина его крупнейшего союзника.

Нефть была ключом для захвата Путиным власти, которую он принял от Бориса Ельцина в 2000 году, дав толчок процветанию экономики, которая в среднем выросла на 7 процентов с 2000 по 2008.

Теперь, когда экономический рост близится к нулю, Россия пошатнулась от санкций со стороны США и Европейского союза за захват территории в Украине, и из-за рубля на рекордно низком уровне. У Путина, чья популярность была более 80 процентов в опросах после аннексии Крымского полуострова в марте, возможно, меньше денег, чтобы поднять государственные пенсии и зарплаты, в то время как компании, пострадавшие от санкций, также нуждаются в государственной помощи для поддержания расходов.

«Его рейтинги остаются высокими, но как человек, который проводит такую ​​рискованную политику, Путин должен понимать пределы терпения для людей, бизнеса и политической элиты», говорит Ольга Крыштановская, социолог, изучающий элиту страны в Российской академии наук в Москве. «Путин усиленно размышляет над тем, как не ударить в грязь лицом и сохранить поддержку».

Сырая нефть марки «Brent» снизилась более чем на 20 процентов от июньского максимума, сократив налоговые поступления от наиболее ценного российского экспорта на миллиарды долларов. В следующем году будет дефицит бюджета, если цена за баррель нефти составит меньше 104 долларов, согласно данным инвестиционного банка Сбербанк CIB. При цене 90 долларов, Россия будет иметь дефицит 1,2 процента от валового внутреннего продукта. Brent на ноябрь упала вчера на 4,3 процента, остановившись на отметке 85,04 доларов в Лондоне.

Страна потратила около 6 млрд долларов на валютные интервенции в этом месяце, пытаясь сохранить валюту на плаву. Самая большая российская нефтяная компания, ОАО Роснефть (ROSN); поставщик газа ОАО НОВАТЭК (NVTK) и крупнейший кредитор, ОАО Сбербанк России, в числе компаний, ставших объектом санкций.

Большая угроза

Сдерживание вычтет от 1 до 1,5 процента от ВВП и является большей угрозой, чем цены на нефть, сказал Алексей Кудрин, министр финансов с 2000 по 2011, который управлял счетами России вплоть до профицита.

«Санкции оказывают всеохватывающее влияние», сказал Кудрин по телефону. «Это не просто потеря денег, но и ухудшение инвестиционного климата, рост оттока капитала и снижение курса национальной ​​валюты».

Россию ждет слабый рост, даже если срок действия санкций ЕС, как и ожидалось, истечет в следующем году, сказал по телефону Чарли Робертсон, главный экономист Renaissance Capital Ltd. Международный валютный фонд ранее в этом месяце сократил свой прогноз для России на 2015 год до 0,5 процента с 1 процента в июле.

Сокращение предусмотрено

«Рост практически отсутствует в этом году, и все будет не намного лучше в следующем», сказал Робертсон 10 октября, добавив, что экономика может сократиться на 1,7 процента в 2015 году, если цена на нефть в среднем составит 80 долларов за баррель.

Путин, 62 года, бывший полковник КГБ, раскритиковал США и Европу за расширение НАТО до границ России, и он пообещал уберечь соседнюю Украину от военного союза времен холодной войны.

Кремлевские чиновники высокого ранга после присоединения Крыма сказали, что ожидали от США искусственного снижения цены на нефть в сотрудничестве с Саудовской Аравией, чтобы навредить России, по словам Крыштановской. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, не отреагировал на просьбу о комментарии по этому вопросу, и в течение четырех дней звонков с просьбами комментариев не ответил на вопрос о важности нефти для Путина.

«Ценами манипулируют», сказал представитель государственной «Роснефти» Михаил Леонтьев 12 октября в интервью радио «Русская Служба новостей». «Саудовская Аравия начала предлагать большие скидки на нефть. Это политические манипуляции, манипуляции Саудовской Аравии, которые могут плохо кончиться для нее».

Никакой войны

Причина, по которой Саудовская Аравия сократила свои цены на сырую нефть ранее в этом месяце, это повышение преимуществ для клиентов нефтеперерабатывающих заводов, и шаг не сигнализирует о росте конкуренции за долю рынка, сказал человек, знакомый с нефтяной политикой государства, на прошлой неделе.

Бюджет России теряет около 80 млрд рублей ($ 2 млрд) за каждый доллар, на который падает цена на нефть, по словам Максима Орешкина, руководителя стратегического планирования в Министерстве финансов.

В 2009 году Россия зафиксировала дефицит бюджета 5,9 процента, когда нефть в среднем была $ 61,30 за баррель, на 40 процентов меньше, чем $ 98, что было необходимо для сбалансирования бюджета в том году.

Цена на нефть упала до самой низкой за последние четыре года, когда рост спроса замедлился и производство в США приблизилось к 30-летнему максимуму. Поставщики в странах ОПЕК, включая Саудовскую Аравию и Ирак, снизили цены.

Валютные резервы

Российские валютные резервы находятся на четырехлетнем минимуме после понижения с 57 млрд долларов в 2014 году до 455 млрд долларов на прошлой неделе. Рубль, снизившийся на 20 процентов по отношению к доллару в этом году, упал на пять недель, самый длительный период потерь с марта.

Центральный банк России вмешался в течение последних 10 дней, чтобы стабилизировать рубль, сообщила губернатор Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина депутатам в Москве 13 октября. Такие действия не смогли остановить падение рубля на фоне внутренней нехватки иностранной валюты, которая является результатом санкций.

Путин и центральный банк ранее в этом месяце исключили контроль за движением капитала, после того, как двое чиновников с отчетливым пониманием обсуждений заявили, что это (контроль за движением капитала) находится на стадии рассмотрения.

Экономическое состояние России колебалось вместе с изменениями цен на нефть с советских времен. В 1970-х годах, после того, как арабское нефтяное эмбарго способствовало росту цен, советский лидер Леонид Брежнев руководил в период относительного процветания и роста глобального влияния.

Уровень жизни

Переизбыток нефти в 1980 году привел к снижению цен на шесть лет, способствуя провалу попыток Советского Союза обеспечить наличие основных потребительских товаров на полках и подрыву экономики. Путин назвал распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой 20-го века.

Цены на нефть оставались низкими на протяжении президентства Ельцина, когда экономика была истощена из-за гиперинфляции, задолженности по заработной плате и снижения уровня жизни, что завершилось в 1998 году финансовым кризисом в России.

«Зависимость» от нефти «является в большей степени причиной того, почему распался Советский Союз», сказал Майкл Брэдшоу, профессор глобальной энергетики в бизнес-школуе Уорвикского университета в Ковентри, Великобритания. «Путин поднялся на волне высоких цен на нефть в первые два срока, так что его работа теперь может быть гораздо более сложной, если цены останутся низкими».

Когда цены на нефть падают на фоне обилия мировых запасов нефти и снижения спроса, Россия может быть вынуждена воспользоваться своими фондами национального благосостояния, чтобы выручить компании, которые отрезаны от иностранных кредитов из-за санкций.

Министр экономики Алексей Улюкаев заявил 8 октября, что Россия может начать вкладывать примерно 19,6 млрд долларов из $ 83,2 млрд из фонда благосостояния в инфраструктурные проекты уже в этом году. Фонд был первоначально предназначен для обеспечения долгосрочной жизнеспособности пенсионной системы страны.

Просьба о помощи

Роснефть и НОВАТЭК подали заявки на государственное финансирование и могут получить деньги уже в этом году, если они вовремя подадут документы, заявил министр финансов Антон Силуанов 20 сентября. Каждый может получить примерно $ 4 млрд, в том числе от фонда благосостояния, сказал он.

Если Путин и обеспокоен состоянием российской экономики, он этого не показывает.

«Государство готово поддержать те секторы и компании, которые столкнулись с необоснованными внешними санкциями», сказал президент на банковском форуме в Москве 2 октября, добавив, что меры будут способствовать укреплению решимости России стимулировать рост.

Если цены на нефть останутся низкими, Кремль может сократить социальные программы и оказывать давление на бизнесменов для сохранения полной занятости, сказал по телефону Клиффорд Гэдди, экономист, специализирующийся на России в Институте Брукингса в Вашингтоне.

Более подготовленный режим

«Этот режим сознательно более подготовлен к тому, чтобы иметь дело с низкими ценами на нефть, чем советский или власть в 1990-е годы», сказал Гэдди. «Вполне возможно, что они преувеличены, но Путин – стратегический планировщик, который, безусловно, учел жизнь при различных ценах».

Так как США и ЕС ее избегают, Россия прилагает усилия по установлению контактов с другими государствами. Китайский премьер Ли Кэцян 14 октября подписал соглашение с премьер-министром Дмитрием Медведевым о строительстве высокоскоростного транспортного коридора, связывающего Москву и Пекин.

Две страны в мае подписали 30-летний контракт на поставки природного газа на $ 400 млрд после более чем десяти лет переговоров. Китайские банки помогли заполнить пробелы, образовавшиеся в связи с закрытием рынков облигаций США и Европы.

Ближе к дому, Армения на прошлой неделе подписала соглашение о присоединении к России, Белоруссии и Казахстану в рамках Евразийского экономического союза, который был задуман Путиным как постсоветская версия ЕС.

Путину удалось избежать массовой безработицы в период финансового кризиса 2008 года, когда цена на нефть упала ниже и быстрее, чем в настоящее время, сказал Гэдди из Института Брукингса. Если Россия столкнется с длительным спадом сейчас, его действия в последнем кризисе могут служить шаблоном.

«Если будет длительный период низких цен, крайне важно, что люди не потеряли свои рабочие места», сказал Гэдди.