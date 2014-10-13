СМИ: Сербия подправила свою историю в честь визита Путина

Об этом сообщается в статье "В Сербии из-за визита Путина перекроили исторический календарь" на сайте украинской службы Радио Свобода.

Согласно статье, из-за того, что Путин пожелал принять участие в праздновании, день освобождения Белграда будут отмечать на четыре дня раньше исторической даты - 16 октября вместо 20-го. В честь Путина также впервые за почти 30 лет устраивают военный парад.

Такого не было даже во времена президентства Иосифа Броза Тито, отмечает Никола Томич, редактор белградской газеты «Блиц».

«Власть в Белграде решила приспособить дату государственного праздника к повестке дня Путина. На мой взгляд, это красноречиво свидетельствует о том, что власти в Белграде очень гибко относится даже к суверенитету страны. Все зависит от того, что им на данный момент нужно», - говорит Томич.

Читайте такжеСербия ввела уголовную ответственность за участие в войнах за рубежомВ честь Путина в Сербии впервые с 1985 года устраивают военный парад. В нем примут участие примерно три тысячи солдат - пехота, артиллерия, танкисты, авиация, даже дунайские военные корабли, точнее - лодки. К сербским пилотам присоединится и российская военная группа «Стрижи».

По мнению обозревателей, визит Путина и все с ним связанное нужен не так Сербии, как России, и ее пропагандистам. Они стремятся показать, что Россия имеет друзей за границей и что она играет важную роль на Балканах.

При этом в Сербии в течение нескольких прошлых лет вообще не отмечали дат освобождения, поскольку у власти находятся правоцентристы, которые не уважают роль партизанской армии, возглавляемой генсеком компартии Иосифом Брозом Тито.

В то же время Советский Союз в свое время признавал только партизанское движение и сотрудничал только с ним.

Визит Путина в Белград продлится только один день - 16 октября. На празднование не пригласили президентов других стран, солдаты которых воевали в рядах Красной армии (Белград освобождали бойцы Второго украинского фронта).