В Китае объявлен "оранжевый" уровень опасности в связи с приближением тайфуна "Вонфон"

Об этом сообщил национальный центр прогнозирования погодных условий на море.

Читайте такжеТайфун Фанфон приближается к Окинаве, есть раненые

Согласно его данным, высота волн в Восточно-Китайском море может достигать десяти метров. Метеорологи уже оповестили о приближающемся шторме команды кораблей, находящихся в районе, в направлении которого движется тайфун, сообщает ТАСС.

В КНР принята четырехуровневая система предупреждения о стихийных бедствиях, в которой степень опасности по возрастанию обозначается синим, желтым, оранжевым и красным цветами.