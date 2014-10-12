В Китае объявлен "оранжевый" уровень опасности в связи с приближением тайфуна "Вонфон"
16:19, 12 октября 2014Мир
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В Китае объявлен "оранжевый" уровень опасности в связи с приближением к прибрежным регионам страны тайфуна "Вонфон".
REUTERS
Об этом сообщил национальный центр прогнозирования погодных условий на море.
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Согласно его данным, высота волн в Восточно-Китайском море может достигать десяти метров. Метеорологи уже оповестили о приближающемся шторме команды кораблей, находящихся в районе, в направлении которого движется тайфун, сообщает ТАСС.
В КНР принята четырехуровневая система предупреждения о стихийных бедствиях, в которой степень опасности по возрастанию обозначается синим, желтым, оранжевым и красным цветами.
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