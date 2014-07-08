В Японии бушует мощный тайфун Ногури: стихия разрушает здания
22:59, 08 июля 2014Мир
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Мощный тайфун Ногури обрушился на остров Окинава в Японии, нанес сильные разрушения и заставил местных жителей сидеть дома.
REUTERS
Метеорологи заявляют, что стихия приобрела неслыханную силу, а скорость ветра в эпицентре тайфуна достигала 240 километров в час, говорится в сюжете ТСН.
По крайней мере 10 человек уже получили ранения, а почти 600 тысячам жителей зоны риска посоветовали эвакуироваться, или по крайней мере не выходить на улицы.
Впрочем, горожане решили переждать непогоду дома.
По словам синоптиков, Ногури хоть постепенно и ослабевает, но будет двигаться медленно, только приумножая разрушения.
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