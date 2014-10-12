Число зараженных Эболой растет в геометрической прогрессии – ООН

Набарро пояснил, что имеет в виду ситуацию, когда число новых случаев заболевания начнет уменьшаться, передает Русская служба Би-би-си.

Координатор ООН сообщил, что сейчас число случаев заболевания Эболой растет в геометрической прогрессии.

По его словам, люди осознают, что изоляция инфицированных вирусом - это лучший способ предотвратить его передачу.

Читайте такжеВ Праге из-за Эболы закрыли часть аэропортаНабарро также отметил, что количество новых случаев заболевания ”достаточно пугающе”, так как сейчас распространение Эболы ускоряется.

По меньшей мере 4033 человека умерли от вспышки лихорадки, большинство из них - в Западной Африке.