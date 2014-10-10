ООН пока собрала лишь 25% средств, необходимых на борьбу с Эболой
Международное сообщество собрало лишь четверть средств, необходимых для борьбы с распространением вирусной лихорадки Эбола.
"Из одного миллиарда долларов, которые призваны в совокупности собрать агентства в ООН, фондов собрано только на четверть", — заявил заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон, которого цитирует РИА Новости, на пленарном заседании Генассамблеи ООН по Эболе.
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Замгенсека ООН также добавил, что "настало время действовать".
Напомним, эпидемия Эболы охватила страны Западной Африки. Большего всего погибших от вируса в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне. Вакцины от вируса пока не существует. Смертность от вируса Эбола может достигать 90%, однако во время текущей вспышки она составляет около 60%.
По данным ВОЗ на 8 октября, число погибших от Эболы в Западной Африке составило 3879 человек, заразились 8033 человека.