ООН пока собрала лишь 25% средств, необходимых на борьбу с Эболой

"Из одного миллиарда долларов, которые призваны в совокупности собрать агентства в ООН, фондов собрано только на четверть", — заявил заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон, которого цитирует РИА Новости, на пленарном заседании Генассамблеи ООН по Эболе.

Читайте такжеЭбола - самая серьезная угроза после СПИДа - BBC

Замгенсека ООН также добавил, что "настало время действовать".

Напомним, эпидемия Эболы охватила страны Западной Африки. Большего всего погибших от вируса в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне. Вакцины от вируса пока не существует. Смертность от вируса Эбола может достигать 90%, однако во время текущей вспышки она составляет около 60%.

По данным ВОЗ на 8 октября, число погибших от Эболы в Западной Африке составило 3879 человек, заразились 8033 человека.