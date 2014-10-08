На западе Китая произошло сильное землетрясение - СМИ
23:35, 08 октября 2014Мир
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Тысячи спасателей направлены в западную китайскую провинцию Юньнань, где минувшей ночью произошло сильное землетрясение.
На западе Китая произошло сильное землетрясение / mir24.net
Пока что известно об одном погибшем. Более 300 человек получили ранения,сообщает ВВС.
В момент самого сильного толчка более 100 тыс человек покинули свои дома, опасаясь сильных разрушений.
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Магнитуда землетрясения оценивается в 6,6.
Провинция Юньнань находится в удаленной гористой местности на границе с Бирмой (Мьянмой), где землетрясения не редкость.
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