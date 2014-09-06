Порошенко и Лукашенко обсудили подписанный в Минске мирный протокол

Президенты Украины и Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко во время телефонного разговора обменялись мнениями о подписанном вчера в Минске мирном протоколе.

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