Порошенко и Лукашенко обсудили подписанный в Минске мирный протокол
19:59, 06 сентября 2014Политика
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Президенты Украины и Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко во время телефонного разговора обменялись мнениями о подписанном вчера в Минске мирном протоколе.
Порошенко обсудил с Лукашенко мирный протокол / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Петр Порошенко поблагодарил Александра Лукашенко за возможность проведения консультаций трехсторонней контактной группы в Минске.
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Кроме того, президенты обсудили вопрос избрания Украины непостоянным членом Совета Безопасности ООН.
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