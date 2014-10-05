На парламентских выборах Латвии лидирует пророссийская сила

Как свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки протоколов с 787 из 1054 избирательных участков, «Согласие» набирает 24,25 процента голосов. Ее ближайший соперник — «Союз зеленых и крестьян» — получил 20,36 процента.

Об этом пишет Лента.ру.

Третье место занимает партия «Единство» с 20,68 процента голосов.

Кроме того, в парламент проходит националистический блок «Все для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии» с 15,76 процента голосов, партия «От сердца — Латвии» с 7,11 процента голосов и Латвийское региональное объединение с 6,11 процента. Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер.

Партию "Согласие" возглавляет первый русский мэр Риги Нил Ушаков. Он уже заявил, что формирование правительства надо доверить победителю, передает DELFI.

Как сообщает ТАСС, эти данные существенно отличаются от экзит-поллов, обнародованных после закрытия избирательных участков. Согласно данным опроса, проведенного информагентством ЛЕТА в сотрудничестве с телеканалом ЛНТ и Рижским университетом имени Страдыня, победителем является «Единство» с поддержкой 23,8 процента избирателей. За ним следует «Согласие», за которое проголосовали 21,6 процента граждан. Тройку лидеров замыкает СЗК — 19,4 процента избирателей. За националистов проголосовали 18,5 процента граждан, за Латвийское региональное объединение — 6 процентов, за партию «От сердца — Латвии» — 5,4 процента.

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За 100 мест в законодательном собрании боролись 13 политических партий и объединений республики, которые представляли в общей сложности 1 тысячу 156 кандидатов.

В настоящее время в республике проживают порядка двух миллионов человек, из которых право голоса имеют почти полтора миллиона. При этом в выборах в очередной раз не принимали участие около 320 тысяч. Это русскоязычные неграждане, которые после отделения Латвии от СССР были лишены гражданства страны и не имеют права голоса.