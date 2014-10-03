Россия отложила колонизацию Луны

Об этом сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый, передает ТАСС.

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"Они (сроки) сдвинулись на 2018-й с 2016 года. Это "Луна-Глоб" и "Луна" орбитальная. Но более дальнего сдвига "вправо" мы допустить не хотим. Важно, чтобы в этом десятилетии у нас были три лунных проекта: "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27", - сказал он журналистам на "Днях космической науки" в Москве.

Читайте такжеРоскосмос собирается строить элементы лунной базы и разведроботовУченый отметил, что такие сроки определены в предложенной Роскосмосом Федеральной космической программе. Директор ИКИ добавил, что принято решение об уменьшении количества приборов на космическом аппарате "Луна-25" для того, чтобы облегчить его посадку на поверхность спутника Земли.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали о планах Роскосмоса по колонизации Луны до 2040 года.

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