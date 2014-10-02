Глава МИД Британии угрожает Путину новыми мерами в ответ на действия РФ в Украине

Как передает РИА «Новости», по словам Хаммонда, после долгих лет ”холодной войны”, Великобритания предложила России инвестиции, торговлю и партнерство”, однако Россия ”выбрала конфронтацию”.

”Мы должны гордиться, что Великобритания была лидером во введении далеко идущих санкций, которые дают понять, что мы не потерпим незаконные действия России. И мы не позволим запугивать наших союзников по НАТО в Восточной Европе. Позвольте мне напомнить мистеру Путину: угрозы любым членам НАТО будут встречаться ответом со стороны всего НАТО. Вот почему мы направили наши истребители Typhoon в Балтику и сделаем это снова, если будет нужно. Потому что НАТО и принцип коллективной самозащиты помогал нам в тяжелые времена ”холодной войны” и останется ключевым принципом нашей оборонной политики в будущем”, — подчеркнул Хаммонд.

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Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. После аннексии украинского Крыма Россией США и Евросоюз ввели целый ряд ограничений в отношении компаний, банков и целых секторов российской экономики, в том числе нефтяной отрасли. Последний пакет санкций был введен 12 сентября.

В ответ Россия ограничила импорт ряда сельскохозяйственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.