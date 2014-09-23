Агрессия России отложила ядерное разоружение США - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет американское издание Los Angeles Times, которое напоминает, что год назад в Берлине Обама собирался уничтожить около 200 ядерных бомб В61, размещенных в странах НАТО в Европе. Россия же должна была сократить свой арсенал из 2 тысяч ядерных боеголовок.

"Учитывая действия России в течение последних месяцев и возможное начало новой Холодной войны, я считаю, что нам стоит оставить ядерное оружие в Европе, несмотря на все затраты и риски", - сказал журналистам адмирал Джеймс Ставридис.

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В свою очередь, военный эксперт Ганс Кристенсен считает, что ядерное оружие США пока не заставило Путина воздержаться от агрессии.

Однако Линтон Брукс, который вел первые переговоры еще с СССР о сокращении ядерного вооружения, считает, что сейчас не время для ликвидации боеголовок.

"Наши союзники в Восточной Европе могут получить неправильный сигнал, что мы сокращаем их поддержку. Сейчас для этого не самые лучшие времена", - сказал Брукс.

В то же время, если бомбы В61 останутся в Европе, то США придется потратить немалые средства на их модернизацию и обслуживание.