В Пентагоне заявили, что могут ответить РФ и Китаю на любые действия против союзников США

США и их союзники должны быть готовы к ответу военными средствами на действия России и Китая, считает заместитель главы Пентагона Роберт Уорк.

Об этом он заявил, выступая на форуме американского Совета по международным отношениям 30 сентября, сообщает Украинская правда.

Уорк отметил, что необходимо активно использовать дипломатические средства в отношениях с Россией и Китаем, однако иметь в виду возможность "военного ответа на любые действия, предпринятые против наших союзников".

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Уорк подчеркнул важность поиска путей, которые позволят Москве и Пекину "чувствовать себя спокойно". Однако, он сказал, что "не боится Третьей мировой войны".

"Они (Россия и Китай - ред.) укрепляют позиции у своих границ", - сказал Уорк.

Уорк отметил, что попыткам России и Китая повлиять на установленный мировой порядок будет уделяться постоянное внимание.

"Так, на стратегическом уровне, нужно понять, как мы собираемся работать с двумя очень сильными государствами прямо сейчас", - сказал заместитель главы Пентагона.

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