Шульц осудил запрет на въезд в РФ евродепутату Хармс и назвал его "тревожным шагом назад"
Президент Европарламента отметил, что сегодня Посольство РФ в Брюсселе получит письмо протеста с призывом к российскому правительству отозвать это решение.
Президент Европейского парламента Мартин Шульц решительно осудил дипломатический инцидент с евродепутатом Ребеккой Хармс, и назвал его „шагом назад” в отношениях между Европейским парламентом и Россией.
Об этом говорится в распространенном сегодня в Брюсселе заявлении Шульца относительно отказа Хармс во въезде в Россию.
„Я решительно осуждаю этот серьезный дипломатический инцидент, который является тревожным шагом назад в отношениях между Европейским парламентом и Россией. Сегодня Посольство России в Брюсселе получит письмо протеста с призывом к российскому правительству отозвать это решение”, - заявил он.
Читайте такжеВ Брюсселе хотят обсудить влияние российской пропаганды на граждан ЕС
Кроме того, Шульц назвал „абсолютно неприемлемым удержание паспорта и документов депутата Европейского парламента и угрозы, что въезд в Россию будет считаться преступлением”.
Как сообщал УНИАН, 25 сентября Хармс, которая планировала наблюдать за судебным процессом украинской летчицы Надежды Савченко, было отказано во въезде в Россию, невзирая на то, что она имеет дипломатический паспорт.