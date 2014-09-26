Шульц осудил запрет на въезд в РФ евродепутату Хармс и назвал его "тревожным шагом назад"

Президент Европейского парламента Мартин Шульц решительно осудил дипломатический инцидент с евродепутатом Ребеккой Хармс, и назвал его „шагом назад” в отношениях между Европейским парламентом и Россией.

Об этом говорится в распространенном сегодня в Брюсселе заявлении Шульца относительно отказа Хармс во въезде в Россию.

„Я решительно осуждаю этот серьезный дипломатический инцидент, который является тревожным шагом назад в отношениях между Европейским парламентом и Россией. Сегодня Посольство России в Брюсселе получит письмо протеста с призывом к российскому правительству отозвать это решение”, - заявил он.

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Кроме того, Шульц назвал „абсолютно неприемлемым удержание паспорта и документов депутата Европейского парламента и угрозы, что въезд в Россию будет считаться преступлением”.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Хармс, которая планировала наблюдать за судебным процессом украинской летчицы Надежды Савченко, было отказано во въезде в Россию, невзирая на то, что она имеет дипломатический паспорт.