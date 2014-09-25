Евродепутата Хармс не пустили в Москву и назвали "нежелательной" персоной в России - СМИ

Сегодня евродепутату от Германии Ребекке Хармс отказали во въезде в Россию. Об этом Deutsche Welle сообщили в брюссельском офисе лидера фракции Зеленых в Европарламенте.

”Несмотря на предъявление дипломатического паспорта, ее въезду в страну помешали”, - сообщили в парламентском бюро Хармс.

”После трех часов пребывания в аэропорту Москвы Хармс сообщили, что она является ”нежелательной” персоной в России, а ее въезд может быть расценен как ”уголовное преступление”, - уточнила сотрудница евродепутата.

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По словам помощницы Хармс, депутата Европарламента настойчиво попросили следующим рейсом вернуться в Брюссель. ”Хармс возвращается в Брюссель”, - сказала ее помощница. По ее словам, решение о запрете въезда Хармс в Россию было принято российским МИД после обеда в четверг. Речь идет о ”санкции российского правительства по отдельным европарламентариям, которые включают ограничения на въезд в Россию”.

По имеющимся данным, депутату Европарламента въезд на территорию России запрещают впервые. Напомним, что Хармс в пятницу должна была наблюдать за судебным процессом над украинской летчицей Надеждой Савченко. Также евродепутат известна своей проукраинской позицией.