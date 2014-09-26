Молдова настаивает на скорейшем выводе миротворцев РФ из Приднестровья

Об этом заявила с трибуны Генеральной ассамблеи ООН глава МИД Молдовы Наталья Герман, передает ИТАР-ТАСС.

По ее мнению, вывод российских военнослужащих положительно скажется на переговорах между Кишиневом и Тирасполем.

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"Мы рассчитываем, что Российская Федерация завершит процесс вывода (войск) без дальнейших промедлений. Мы также считаем, что приведение миротворческих договоренностей в соответствие с международными стандартами посредством трансформации нынешней военной операции в международную гражданскую миссию придаст положительный заряд политическому процессу", - сказала министр иностранных дел.

Герман также высказалась за скорейшее возобновление переговоров по приднестровскому урегулированию в формате 5+2 (Россия, Украина, ОБСЕ, ЕС, США - Молдова, Приднестровье). Она подчеркнула, что присутствие российских сил создает дополнительные препятствия мирному процессу.

Как напомнила глава МИД, конечная цель Кишинева остается прежней: добиться политического решения, основанного на суверенитете и территориальной целостности Республики Молдова и наделении Приднестровья специальным статусом.