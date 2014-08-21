Приднестровье собирает резервистов в "миротворческий контингент"

Об этом говорится в указе президента непризнанной ПМР, сообщают Новости Приднестровья.

Сборы будут проходить в Миротворческих силах Приднестровья. Согласно документу, сборы объявлены "в целях подготовки специалистов из числа военнообязанных граждан, совершенствования боевой подготовки воинских частей Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики, выполнения миротворческих задач и для комплектования военного контингента Миротворческих сил".

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Призыв на специальные военные сборы в этом году осуществляет министерство обороны ПМР.