Приднестровье собирает резервистов в "миротворческий контингент"
00:16, 21 августа 2014Мир
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Приднестровских госслужащих, являющихся военнообязанными в запасе, призовут на специальные военные сборы сроком 1 месяц
Приднестровье собирает резервистов в "миротворческий контингент" / venividi.ru
Об этом говорится в указе президента непризнанной ПМР, сообщают Новости Приднестровья.
Сборы будут проходить в Миротворческих силах Приднестровья. Согласно документу, сборы объявлены "в целях подготовки специалистов из числа военнообязанных граждан, совершенствования боевой подготовки воинских частей Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики, выполнения миротворческих задач и для комплектования военного контингента Миротворческих сил".
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Призыв на специальные военные сборы в этом году осуществляет министерство обороны ПМР.
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