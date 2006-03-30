Неизвестный объект сбил российский космический аппарат

Российский телекоммуникационный спутник "Экспресс АМ-11" потерпел аварию "из-за внезапного внешнего воздействия", цитирует РИА Новостипредварительное заключение экспертной комиссии. Из-за аварии космического аппарата были прерваны теле- и радиовещание на Дальнем Востоке.

Связь со спутником была потеряна в ночь на 29 марта, в 3:38 по московскому времени. Сразу после этого в нескольких регионах прекратилась трансляция центральных телеканалов, исчез доступ к Интернету и возникли перебои с сотовой связью.

Ранее было заявлено, что спутник "ушел с орбиты", а затем причиной сбоя назвали "разгерметизацию в системе терморегулирования". Согласно последнему заявлению аварийной комиссии, это привело к выбросу теплоносителя и, как следствие, к потере аппаратом ориентации.