Le Figaro: Российские власти усиливают контроль над СМИ

Об этом пишет Пьер Авриль в своей статье, которая называется «Российские власти усиливают контроль над СМИ», опубликованной во французской газете Le Figaro.

Парламент должен рассмотреть во вторник в первом чтении законопроект, который должен уменьшить иностранное влияние в сфере информации. Согласно этому закону, ни один иностранный инвестор не может владеть более чем 20% акций в национальных средствах массовой информации. Эти ограничения распространяются также и на российских предпринимателей, имеющих двойное гражданство. В 2011 г. максимальное количество акций, принадлежащих «не россиянам», уменьшилось до 49%.

«Это необходимое средство для укрепления суверенитета России в той мере, в которой в информационном обществе СМИ влияют на предпочтения граждан и формируют общественное мнение», – сказал вице-спекер Госдумы Сергей Железняк, сделав вид, воспользовавшись возможностью, что открыл простую истину. Те, кто разрабатывали этот законопроект, считают, что абсолютно все средства массовой информации должны находиться под усиленным контролем государственных властей. «Гламурная пресса, которая в основном печатает фотографии и рекламу, также подпадает под эту политику, так как существует риск того, что она может подорвать основы Российской Федерации», – обеспокоенно заявил депутат-националист Вадим Деньгин.

Российское правительство постепенно принимает все новые законопроекты, не оставляя ничего на волю случая. На следующий день после подписания соглашения о прекращении огня в Украине, которое поддержали украинское и российское правительства, из лексикона ведущих общественного телевидения полностью исчезло слово «хунта», которым ранее называли украинское правительство. До этого общественный холдинг «Национальная Медиа Группа», которому принадлежат 25% акций «Первого канала» и который контролирует ежедневную прокремлевскую газету «Известия», объявил о назначении депутата Алины Кабаевой на пост главы общественного совета. Этот член партии «Единая Россия» в прошлом была известна как чемпионка по спортивной гимнастике. Сейчас в Москве говорят о ее романе с Владимиром Путиным.

Новый закон об акциях показывает, насколько тщательно Кремль пытается выстраивать широкое обсуждение в СМИ, как будто собирая конструктор. «Это похоже на смесь политической паранойи и экономических интересов», – сказал Антон Носик, специалист по СМИ. «После того, как их участие будет ограничено до 20%, стоимость активов иностранных инвесторов снизится, и их выкупят российские олигархи, близкие к правительству», – предполагает эксперт.

Еще в 2011 г., вместо того, чтобы потерять контроль над очень прибыльными российскими радиостанциями, группа Lagardère решила продать свои активы специалисту по станкам Владимиру Гридину. Сегодня несколько СМИ принадлежат Юрию Ковальчуку, бизнесмену, приближенному к Владимиру Путину, который попал в санкционный список Запада, а также Газпром-Медиа, коммуникационному подразделению газового гиганта.

Хотя долгое время ограничения касались только традиционных СМИ, сейчас правительство взяло под свой контроль еще и интернет. Социальная сеть «ВКонтакте», которая сыграла очень важную роль во время антиправительственных акций протеста зимой 2011 г., попала в руки к Борису Доброедову, сыну руководителя другого общественного медиа холдинга ВГТРК. Что касается основателя этой русской версии Facebook Павла Дурова, ему пришлось покинуть страну. Поскольку Владимир Путин считает интернет «специальным проектом ЦРУ», Кремль уделяет ему особое внимание. После принятия законов об усилении контроля над блогами и о борьбе с распространением «экстремистских» сообщений, правительство России заявило сегодня, что оно намерено «защитить» отечественный интернет от «непредсказуемости» Запада. Эта размытая формулировка звучит как угроза для первооткрывателей интернета.