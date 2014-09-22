Россия к 2020 году обновит ядерное оружие на 100% - вице-премьер РФ

Об этом пишет РИА Новости.

"Формирование технической основы стратегических ядерных сил идет у нас опережающими темпами, и, по сути дела, мы не на 70% обновим СЯС, а на все 100%", — сказал Рогозин.

Вице-премьер напомнил, что к 2015 году армия и флот должны перейти на "ультрасовременное" оружие на 30%, а к 2020 году — на 70%.

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При этом России необходимо создать такую компактную армию, которую при необходимости можно перебросить на "любой угрожающий театр военных действий".

"Надо ли удивлять наших коллег и всеми ли видами оружия надо бряцать, чтобы их удивить? Кое-что надо сохранить в тихой тайне, для себя, и удивить в самый критический момент", — заключил зампред правительства.