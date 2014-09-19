"Марш мира" в Москве "отменили", чтобы на него пришло меньше людей – СМИ

Об этом пишет Телеканал "Дождь" со ссылкой на одного из организаторов мероприятия Сергея Давидиса.

Сегодня российские СМИ писали, что "Марш мира" якобы могут отменить, если на нем будут антироссийские лозунги.

Читайте такжеНемцов: В Москве готовятся к маршу против войны в УкраинеРанее сообщалось, что московские власти дали согласие на проведение "Марша мира" с участием до 50 тысяч человек.