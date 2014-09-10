Коморовский: Агрессия россиян против Украины - вызов для всего мира
Президент Польши Бронислав Коморовский считает агрессию Российской федерации против Украины вызовом для целого мира, поскольку она взрывает фундамент демократического строя.
Как передает РАР, об этом польский президент заявил сегодня во время своего выступления в немецком парламенте.
"Это стало вызовом для целого континента, для целого западного мира. Нападая на Украину, Россия ударила в фундамент демократического сообщества, его прав и ценностей, а также в основу цивилизованного мира - уважение к территориальной целостности государств", - сказал он.
Читайте такжеКоморовский: В России идет внутренняя борьба между "ястребами" и "голубями"Коморовский отметил, что Украина не сделала ничего, что могло бы оправдать российскую агрессию.
Президент Польши назвал "глубоким разочарованием и вызовом" политику, которую избрала Россия, и заметил, что западные государства действительно хотели бы видеть в россиянах партнеров.
Читайте такжеВ НАТО пока что готовы поставлять Украине нелетальное оружие – Президент Польши"Нам досадно, что сейчас нынешняя власть в Кремле (...) выбрала путь доминации и построения своей значимости не через модернизацию страны и сотрудничество с Западом, а через восстановление в старой версии сфер влияния, используя при этом милитарную силу против своих соседей", - сказал глава Польского государства.