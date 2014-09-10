Коморовский: Агрессия россиян против Украины - вызов для всего мира

Как передает РАР, об этом польский президент заявил сегодня во время своего выступления в немецком парламенте.

"Это стало вызовом для целого континента, для целого западного мира. Нападая на Украину, Россия ударила в фундамент демократического сообщества, его прав и ценностей, а также в основу цивилизованного мира - уважение к территориальной целостности государств", - сказал он.

Читайте такжеКоморовский: В России идет внутренняя борьба между "ястребами" и "голубями"Коморовский отметил, что Украина не сделала ничего, что могло бы оправдать российскую агрессию.

Президент Польши назвал "глубоким разочарованием и вызовом" политику, которую избрала Россия, и заметил, что западные государства действительно хотели бы видеть в россиянах партнеров.

Читайте такжеВ НАТО пока что готовы поставлять Украине нелетальное оружие – Президент Польши"Нам досадно, что сейчас нынешняя власть в Кремле (...) выбрала путь доминации и построения своей значимости не через модернизацию страны и сотрудничество с Западом, а через восстановление в старой версии сфер влияния, используя при этом милитарную силу против своих соседей", - сказал глава Польского государства.