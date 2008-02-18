Признают ли страны ЕС независимость Косово

Министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ считает, что большинство стран ЕС признают независимость Косового.

Об этом он заявил журналистам поздно вечером 17 февраля в Брюсселе.

“Я надеюсь, что будет платформа, которая даст возможность признать независимость фактически всем членам, а если нет, то почти всем. Конечно, есть национальные правила, как принимать решение. Но я думаю, что будет общеевропейское решение относительно помощи в ближайшие годы в вопросах экономики, защиты прав меньшинств, в вопросе европейской перспективы”, - сказал шведской министр.

Он отметил, что в ЕС, конечно, обеспокоены тем, что определенные силы в Молдове, Грузии и Азербайджане могут попробовать использовать ситуацию в Косово в свою пользу, однако при этом отметил, что решение проблемы Косово является уникальным и не должно иметь прецедентов.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля парламент Косово одобрил Декларацию о независимости края.

Президент Сербии Борис ТАДИЧ уже заявил о намерении сделать все возможно для того, чтобы отменить противоправное, по его мнению, провозглашение независимости края.

Косово пытается получить независимость, начиная с 1999 года, когда край стал находиться под прямой юрисдикцией ООН.

В начале 2007 года специальный посланник ООН в Косово Мартти АХТИСААРИ представил план урегулирования ситуации в крае. Этот план предусматривает предоставление независимости Косово с постепенной интеграцией и Косово, и Сербии в ЕС. Против этого плана выступает Сербия, а также Россия, которая считает, что реализация плана относительно Косово будет способствовать усилению сепаратистских настроений и стремлений в других регионах с «замороженными» конфликтами, в частности, таких как Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье. Нет единства относительно признания независимости Косово и внутри ЕС - против признания, в частности, выступает Кипр.