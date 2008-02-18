Признают ли страны ЕС независимость Косово
Версия министра иностранных дел Швеции
Министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ считает, что большинство стран ЕС признают независимость Косового.
Об этом он заявил журналистам поздно вечером 17 февраля в Брюсселе.
“Я надеюсь, что будет платформа, которая даст возможность признать независимость фактически всем членам, а если нет, то почти всем. Конечно, есть национальные правила, как принимать решение. Но я думаю, что будет общеевропейское решение относительно помощи в ближайшие годы в вопросах экономики, защиты прав меньшинств, в вопросе европейской перспективы”, - сказал шведской министр.
Он отметил, что в ЕС, конечно, обеспокоены тем, что определенные силы в Молдове, Грузии и Азербайджане могут попробовать использовать ситуацию в Косово в свою пользу, однако при этом отметил, что решение проблемы Косово является уникальным и не должно иметь прецедентов.
Как сообщал УНИАН, 17 февраля парламент Косово одобрил Декларацию о независимости края.
Президент Сербии Борис ТАДИЧ уже заявил о намерении сделать все возможно для того, чтобы отменить противоправное, по его мнению, провозглашение независимости края.
Косово пытается получить независимость, начиная с 1999 года, когда край стал находиться под прямой юрисдикцией ООН.
В начале 2007 года специальный посланник ООН в Косово Мартти АХТИСААРИ представил план урегулирования ситуации в крае. Этот план предусматривает предоставление независимости Косово с постепенной интеграцией и Косово, и Сербии в ЕС. Против этого плана выступает Сербия, а также Россия, которая считает, что реализация плана относительно Косово будет способствовать усилению сепаратистских настроений и стремлений в других регионах с «замороженными» конфликтами, в частности, таких как Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье. Нет единства относительно признания независимости Косово и внутри ЕС - против признания, в частности, выступает Кипр.