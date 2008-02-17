Евросоюз одобрил размещение своей миссии в Косово

Европейский Союз одобрил отправку в Косово гражданской миссии ЕС.

Как передает ИТАР-ТАСС, она будет состоять из 1800 человек - юристов, полицейских, управленцев.

Проект декларации о независимости Косово будет утвержден находящимся под контролем албанцев краевым парламентом в воскресенье во второй половине дня, а уже в понедельник, 18 февраля, этот акт признают США и около 20 стран Евросоюза.

Как стало известно из информированных дипломатически источников в Приштине, Вашингтон и руководство косовских албанцев твердо рассчитывают на то, что событие удастся запустить именно по этому сценарию. Между тем, Россия добивается созыва внеочередного заседания Совета Безопасности ООН в воскресенье, чтобы еще раз предупредить западных партнеров об опасности поспешных и односторонних шагов в косовском статусном процессе.