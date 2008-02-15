Саакашвили тоже «взял и подписал бумажечку»

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ направил письмо руководству НАТО с просьбой присоединить Грузию к Плану действий по вступлению в Альянс.

Как сообщили УНИАН в МИД Грузии, письмо было передано вчера в Брюсселе в штаб-квартире НАТО руководителем миссии Грузии в НАТО Ревазом БЕШИДЗЕ Генеральному секретарю Альянса Яапу де Хооп СХЕФФЕРУ.

"Р.БЕШИДЗЕ передал СХЕФЕРУ письмо от Президента Грузии М.СААКАШВИЛИ, где грузинская сторона выражает готовность к присоединению к Плану действий относительно членства в НАТО и официально просит Альянс принять решение по этому вопросу", - сообщает МИД Грузии.

В ходе встречи с Генсеком Альянса руководитель миссии Грузии в НАТО отметил, что население страны активно поддерживает процесс евроатлантической интеграции Грузии, и подчеркнул тот факт, что в этом процессе уже достигнут значительный прогресс.

«Проходящие в нашей стране реформы создают основу для того, чтобы отношения между Грузией и НАТО перешли на более высокую ступень», - заявил Р.БЕШИДЗЕ.

Как известно, 15 января президент Виктор ЮЩЕНКО, премьер Юлия ТИМОШЕНКО и спикер Арсений ЯЦЕНЮК подписали обращение к генсеку НАТО Яапу де ХООП СХЕФФЕРУ, в котором сообщили о готовности Украины присоединиться к ПДЧ.

Российский президент Владимир ПУТИН на своей итоговой пресс-конференции сказал о том, что видит проблему в том, что «в руководстве Украины взяли и подписали бумажечку», несмотря на то, что по сведениям Путина, «подавляющее большинство граждан Украины против вступление в НАТО».