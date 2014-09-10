Россияне вывели на Запад $13 миллиардов еще до санкций ЕС - СМИ

Общий объем переводов граждан в страны дальнего зарубежья в I квартале 2014 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40% — до $13,1 млрд, пишут Известия.

Во II квартале тренд сохранился, но смягчился: граждане перевели в дальнее зарубежье $10 млрд (+16%). Особой популярностью пользовалось швейцарское направление. Такие данные — сразу за I и за II кварталы с разбивкой по странам — на этой неделе подготовил Центробанк.

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Эксперты говорят, что подстраивались под политико-финансовую конъюнктуру в основном состоятельные клиенты.

Самым значительным в абсолютном выражении был скачок переводов в Швейцарию

— в I квартале 2014 года сюда было перечислено $3,3 млрд против $1 млрд в январе–марте 2013-го. Швейцария не входит Евросоюз и формально не присоединялась к антироссийским санкциям.

В январе–марте объем переводов россиян в США вырос почти вдвое: если в I квартале 2013 года граждане перевели в штаты $578 млн, то в I квартале 2014 года — уже $1,1 млрд (это почти половина того, что перевели за весь прошлый год, $2,8 млрд).

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В Великобританию за первые три месяца этого года граждане перевели $867 млн (+62%), в Австрию — $688 млн (+226%), в Германию — $651 млн (+24%). В Китай россияне перечислили в I квартале $542 млн (+20%). При этом переводы граждан в страны СНГ сократились на 5%, до $3,6 млрд.