Войска НАТО в Польше увеличивают боевую готовность

Такое решение было принято на саммите НАТО в Уэльсе. По словам президента Польши Бронислава Коморовского, это позволит сократить время реагирования на угрозу, сообщает "Польское Радио".

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"Это, прежде всего, означает появление совершенно новых задач, связанных главной мерой с коллективной обороной. Не с внешними миссиями, а до сих пор именно это – экспедиционные миссии – было доминирующим элементом подготовки корпуса. Нынешняя миссия корпуса – оборона территории стран-членов НАТО", - отметил польский президент.

Отмечается, что на саммите НАТО также было принято решение о размещении на территории Польши командования передового отряда быстрого реагирования НАТО.