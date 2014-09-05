Следующий саммит НАТО состоится в 2016 году в Польше

Об этом в рамках саммита НАТО в Уэльсе сообщил президент Польши Бронислав Коморовский.

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"Мы приглашаем следующий саммит 2016 года в Польшу, в Варшаву. Я верю, что это будет невероятный опыт, потому что это будет саммит НАТО в Польше - в месте, где был создан Варшавский договор", - сказал польский президент.

Отметим, в этом году Украина была впервые приглашена на саммит стран-членов НАТО. Более того, украинский вопрос стал самой важной темой саммита. Президент Украины Петр Порошенко, который возглавил украинскую делегацию, обсудил пути решения российской агрессии в отношении Украины с лидерами ключевых стран блока.