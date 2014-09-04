Заявление Президента по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО

Уважаемый Генеральный Секретарь, Ваши Превосходительства, Дамы и Господа!

Я рад сказать Вам, что сегодня мы имели открытую и конструктивную дискуссию на Саммите Комиссии Украина-НАТО. Я никогда раньше не испытывал столь сильную поддержку, которая была продемонстрирована сегодня по отношению к Украине, со стороны лидеров государств и руководителей правительств, которые представляют народы стран-членов НАТО.

Это действительно является определяющим событием на высшем уровне в 20-летней истории партнерства между Украиной и НАТО.

Это партнерство всегда было определяющим фактором международной и региональной безопасности и стабильности. Безопасности и стабильности, которые грубо подрываются российской агрессией против моей страны. И каждый руководитель Правительства и Глава государства акцентировал внимание на необходимости единства и солидарности с Украиной, которую должен продемонстрировать НАТО.

С самого начала этой вражды Альянс предоставлял Украине максимально возможную политическую и практическую поддержку. Эта позиция была подтверждена главами государств и правительств государств-членов НАТО сегодня. Это высоко ценится.

Читайте такжеНАТО расценивает военные действия Москвы как нарушение международного права - декларация

Мы также благодарны НАТО и отдельным союзникам за практическую помощь Украине в последние месяцы - гуманитарную помощь мирному населению, пострадавшему в результате вооруженного конфликта; консультативную поддержку; лечение раненых украинских военнослужащих.

На встрече много Союзников заявили о дополнительной практической помощи Украине, которая будет предоставлена на двусторонней основе, включая обязательства сделать вклад во вновь созданные фонды по наращиванию обороноспособности, и что особенно важно: реабилитация раненых военнослужащих, двустороннее военное сотрудничество в сфере поставки летального и нелетального оружия. Мы приветствуем и ценим эту демонстрацию истинного особого партнерства.

Совершенно новая ситуация в контексте безопасности, возникшей в результате этой агрессии, требует наших совместных мероприятий направленных на противостояние новым вызовам, в частности угрозе гибридной войны, и на построение новых стратегических рамок сотрудничества Украина-НАТО.

Мы провели откровенный обмен мнениями о текущих и будущих отношениях между Украиной и НАТО в новой среде безопасности.

Мы договорились, что наше дальнейшее сотрудничество будет направлено на достижение полной совместимости между Украиной и НАТО и разработку совместных возможностей в военном, оборонном секторе и секторе безопасности.

Мы будем укреплять наше интенсивное сотрудничество с НАТО в секторе обороны и безопасности программы развития и наращивания потенциала, сосредотачиваясь на реформах Вооруженных Сил Украины и других силовых структур.

Вторым важным элементом новых стратегических рамок сотрудничества Украина-НАТО является участие Украины в инициативе совместного партнерства.

Это позволит нам поддерживать высокий уровень взаимодействия между украинскими силами и силами НАТО, что был достигнут путем непрерывного участия наших контингентов в миссиях и операциях НАТО, совместных военных учениях Сил реагирования НАТО.

Последнее но не менее важным элементом является дальнейшее углубление особого партнерства Украина-НАТО.

Мы считаем, что это партнерство будет неотъемлемой частью евроинтеграционного курса Украины.

Оставаясь преданной имплементации широкомасштабных реформ, направленных на интеграцию с ЕС, Украина будет и дальше преследовать данную цель через Ежегодную Национальную Программу Сотрудничества Украина-НАТО, а также другие существующие инструменты и механизмы.

Такой подход создаст необходимую синергию между Европейской интеграцией и Евроатлантическим сотрудничеством Украины.