Порошенко прибыл на саммит НАТО (фото)

Об этом сообщает Администрация президента в Twitter.

«Президент Украины Петр Порошенко прибыл на саммит НАТО», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня будет находиться в Объединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии с рабочим визитом.

В Южном Уэльсе в городе Ньюпорт Порошенко примет участие в саммите НАТО.

Планируется, что украинский президент выступит на заседании глав государств и правительств альянса, примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО, а также проведет ряд встреч.

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Президент начнет свое участие в саммите с совместной встречи с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, президентом США Бараком Обамой, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Матео Ренци и президентом Франции Франсуа Олландом.

Также предусматриваются двусторонние встречи с президентами Франции Франсуа Олландом, Польши Брониславом Коморовским, Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министрами Великобритании Дэвидом Кэмероном, Канады Стивеном Харпером, Государственным секретарем США Джоном Керри, а также – с Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.