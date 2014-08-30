Премьер Финляндии: Саммит ЕС решения о санкциях не примет, но поручит их разработать

18:45, 30 августа 2014
Политика
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Премьер-министр Финляндии Александр Стубб прогнозирует, что саммит ЕС не примет решение относительно новых санкций для России, но поручит Еврокомиссии и Внешней службе ЕС разработать соответствующие предложения.

REUTERS

Об этом он сказал в субботу в Брюсселе в преддверии саммита ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.

”Скорее всего, мы не будем принимать решение относительно санкций. Будет так, как раньше - поручить Внешней службе ЕС и Европейской комиссии предложить дальнейшие санкции. Если это поддержит большинство членов ЕС, то будет именно так”, - сказал Стубб.

Премьер-министр Финляндии отметил, что необходимо прекратить огонь, работать над мирным планом. ”Если деэскалация не состоится, если не будет договоренности относительно контроля над границами, если не будет прекращения огня и мирного плана, дальнейшие санкции будут необходимы”, - убежден он. 

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Вместе с тем Стубб также высказался за "диалог с Россией”. 

”Решить это без участия России невозможно. То, что делает Россия - это не правильно”, - добавил финский премьер-министр.

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