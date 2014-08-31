На Голанских высотах остаются заблокированными более 40 миротворцев ООН

Об этом сообщает DW со ссылкой на информагенство AFP. Еще 40 миротворцев до сих пор находятся в плену боевиков.

Освобождена группа является частью команды из 72 миротворцев из Филиппин, которые принимают участие в миссии ООН на сирийской стороне Голанских высот. 28 августа боевики блокировали две группы "голубых касок" на Голанских высотах на юго-западе Сирии.

Миротворцы ООН с 1974 года контролируют зону безопасности между Израилем и Сирией. В этом регионе в последнее время происходят ожесточенные столкновения между сирийскими правительственными войсками и вооруженными группировками оппозиции.