На Голанских высотах остаются заблокированными более 40 миротворцев ООН
12:11, 31 августа 2014Мир
0 0
Миротворцы Организации Объединенных Наций освободили 32 членов команды, блокированных на Голанских высотах вооруженными исламистами.
Reuters
Об этом сообщает DW со ссылкой на информагенство AFP. Еще 40 миротворцев до сих пор находятся в плену боевиков.
Освобождена группа является частью команды из 72 миротворцев из Филиппин, которые принимают участие в миссии ООН на сирийской стороне Голанских высот. 28 августа боевики блокировали две группы "голубых касок" на Голанских высотах на юго-западе Сирии.
Миротворцы ООН с 1974 года контролируют зону безопасности между Израилем и Сирией. В этом регионе в последнее время происходят ожесточенные столкновения между сирийскими правительственными войсками и вооруженными группировками оппозиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter